عاصي الحلاني: «مصر حضن لكل الوطن العربي»

حل الفنان عاصي الحلاني ضيف على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، عبر قناة أون، وذلك ضمن احتفالات البرنامج بليلة رأس السنة.

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وشهدت الحلقة في البداية تألق اللبناني عاصي الحلاني بأغنية مصرية رائعة، وبدأ في الحديث عن بداية في مصر وما تمثله بالنسبة للوطن العربي.

فقال عاصي الحلاني خلال اللقاء: «الجيش المصري عنده حبه لوطنه ودميا جنب لجنب مع اللبنانين، مصر الحضن لكل أشقائنا لكل الوطن العربي».

وأضاف: «بدايتي في مصر كانت من حفلات ليالي أضواء المدينة، وكانت نقطة تحول في حياتي، واتعرفت وقتها في كل شوارع مصر».

عاصي الحلاني بمهرجان الموسيقى العربية

هذا وأحيأ النجم اللبناني عاصي الحلانى واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين ، على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الأسبوع الماضى ، وبدأ الحفل بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددًا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.

عاصي الحلاني يفجر أسرار عن حياته الشخصية ببرنامج «السيرة»

و حل النجم اللبناني عاصى الحلانى ضيفًا في الجزء الثانى من برنامج "السيرة"، للإعلامية وفاء الكيلانى والمذاع على قناة Dmc، وروى قصص الحب التى عاشها وقصة ارتباطه بزوجته، قائلا: "أنا حبيت كتير بحكم المرحلة العمرية اللى كنت فيها، ولكن كان فى واحدة اتعرفنا على بعض وكان تانى يوم هقابلها فكنت بسمع أغنية غدا ألقاك للسيدة أم كلثوم".

وعن قصة حب جمعته بنجمة لبنانية وصرحت بأنها كان وعدها بالزواج، قال عاصى الحلانى: "نعم كنت مرتبطا بنجمة لبنانية وقتها ولكن مكنش في تكافؤ وكانت مرحلة عمرية في سنة 90، وأنا مش ندمان عليها، لأن لما يكون الواحد صغير بالعمر بيكون عنده تسرع في بعض القرارات".

وعن قصة زواجه من زوجته وأم أولاده كوليت بولس، قال عاصى الحلانى: "لقاؤنا كان من خلال برنامج تليفزيونى، وهى كانت ملكة جمال سابقة وكانوا وقتها عاوزينى اطلع على المسرح، ودخلت غرفة المكياج وهى كانت بتعمل مكياج ولكن بكل ترحاب قالت لى اتفضل الكرسى بتاعى، وأنا قلتلها عندى تصوير كليب ممكن تعمليه معايا، وقلتلها ممكن أخد تليفونك وطبعا كانت حجة لأن الأغنية أصلا مكنتش خلصانة لسه".

وتابع عاصى الحلانى: "بعد أسبوع كلمتها وسمعتها الأغنية واللى هي (وانا مارق مريت)، وصورناها في سوريا، ومبقدرش انسى أيام التصوير، والأغنية الناس قالت هتكسر الدنيا وحصل فعلا وكانت كوليت وشها حلو".

وأضاف: "قدمنا عددا كبيرا من الأغنيات سويا منها مثلا (يا ناكر المعروف، بعد السلام، عذبونى)، وعملناهم على طريقة الفيديو الكليب وعملنا أيضا مع بعض كليب بعد الزواج، ثم تركت المجال لتتفرج للمنزل وتدبير أموره، ومؤخرا عملت أغنية بعنوان (خليك بقلبى بيتك) أهدتها لهعا بعد مرور 25 عاما".