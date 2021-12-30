توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ لحين تحسن حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط، ابتداءً من مساء اليوم، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، واستمرار انعقادها.





وأعطى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر كافة، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه.

وشددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.