جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة فى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم "تقدم سفارة جمهورية أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية بأحر التهانى وأصدق الامنيات بمناسبة عيد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة، أعادها الله عليكم بموفور الصحة ومزيد من النجاحات، دعواتنا أن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر الصديقة وأرمينيا، وأن يوفقنا الله دائما فى أعمالنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة أرمينيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة العام الميلادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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