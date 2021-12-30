محافظ الأقصر : الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار مصطفى ألهم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف ذوى الهمم، لافتا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم لهم بما يسهم فى دمجهم فى المجتمع، معربا عن تقديره لمؤسسة بداية أمل وكافة المؤسسات التى تقوم بخطوات إيجابية نحو دعمهم.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدها محافظ الأقصر، اليوم الخميس، وأقامتها مؤسسة بداية أمل للتنمية وخدمات ذوى الإعاقة، فى اطار الاحتفال بيوم ذوى الإعاقة العالمى، حيث كرمت المؤسسة عددا من ذوى الهمم من المتميزين فى مجالات متنوعة وأعلنت عن جائزة " المتميزون باختلاف " لدعم ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.

تم خلال الاحتفالية توزيع كراسى متحركة منها 3 كراسى كهربائية و2 كرسى عادى لذوى الاعاقة الحركية، كما تم توزيع سماعات أذن لذوى الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى 55 بطانية وملابس.

ومن ناحية أخرى، تابعت المهندسة صباح منصور، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، المشروعات الجارية بمجلس قروى الكيمان والتى غيرت معالم الحياة بهذه القرى، حيث تفقدت مجمع الخدمات الزراعية بقرية الكيمان ومجمع الخدمات الحكومية والأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب بالقرية والتى تمت أعمال الحفر بها لبدء تنفيذ المشروع أيضا.

كما تفقدت أعمال تطوير وحدة الشؤون الاجتماعية وأعمال تركيب خطوط الكهرباء وأعمال انشاء كوبرى مدخل نجع غريب، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة" وتذليل أية عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.