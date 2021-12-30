رحلة عبر الزمان.. أكبر مجسم لـ بيت لحم بحفل أقباط المنيا بالكريسماس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قرر أقباط محافظة المنيا الاحتفال بالعام الميلادى الجديد على طريقتهم الخاص عن باقى الكنائس، إذ أنشأ رواد كنيسة الأنبا بيشوى بمدينة المنيا الجديدة مجسما كبيرا لمدينة " بيت لحم " التى ولد فيها السيد المسيح، وعلى عكس المعتاد جرى تجهيز كل محتويات المجسم بأشخاص وحيوانات حقيقيون وليس تماثيل خشبية كما يتم فى غالبية كنائس المحافظات المختلفة.





وشهد المزود الذى تم إنشاءه داخل الكنيسة تصميم حظيرة صغيرة وبعض الأغنام، وكذلك عرش الملك وشخص آخر يجسد شخصية الملك فى بيت لحم حينها، ومكتتبى الملك الذين قاموا بتسجيل أول شهادات ميلاد عرفها التاريخ لسكان المدينة.

ولاقت الفكرة إعجاب جميع الحاضرين، وسط التقاط الصور التذكارية داخل أكبر مجسم تم إنشائه هذا العام بأحد الكنائس المصرية، من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال القس يوساب عزت راعى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة التابعة لإيبارشية شرق المنيا، إن الفكرة تهدف لتثبيت قصة مولد المسيح فى أذهان أطفالنا الصغار، ونعيش فى جولة عبر الزمن لولادة السيدة العذراء للسيد المسيح فى منطقة الناصرة مع تصميم مكان ومدينة صغيرة تشبه التى كانت موجودة فى الحقيقة حينها.

أضاف راعى الكنيسة لـ "دوت الخليج" أن رواد الكنيسة اندهشوا بشكل كبير، وأبدوا اعجابهم بها، وسط توافد كبير لهم ولأبناءهم لالتقاط الصور التذكارية مع التصميمات والأشخاص الذين يرتدون ملابس تحاكى الذين عاشوا فى تلك الحقبة الزمنية، وفى نفس الوقت مع وجود شخصية بابا نويل عند باب الكنيسة التى ترتبط بأذهان الأطفال بشكل كبير.

وقدم عزت الشكر لكل الشباب المشاركين فى تنفيذ التصميم، وخروجه بهذا الشكل الذى لاقى اعجاب الجميع، كأول احتفالية بالعام الجديد فى محافظة المنيا تخرج بهذا الشكل.