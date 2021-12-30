وشهد المزود الذى تم إنشاءه داخل الكنيسة تصميم حظيرة صغيرة وبعض الأغنام، وكذلك عرش الملك وشخص آخر يجسد شخصية الملك فى بيت لحم حينها، ومكتتبى الملك الذين قاموا بتسجيل أول شهادات ميلاد عرفها التاريخ لسكان المدينة.
ولاقت الفكرة إعجاب جميع الحاضرين، وسط التقاط الصور التذكارية داخل أكبر مجسم تم إنشائه هذا العام بأحد الكنائس المصرية، من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
وقال القس يوساب عزت راعى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة التابعة لإيبارشية شرق المنيا، إن الفكرة تهدف لتثبيت قصة مولد المسيح فى أذهان أطفالنا الصغار، ونعيش فى جولة عبر الزمن لولادة السيدة العذراء للسيد المسيح فى منطقة الناصرة مع تصميم مكان ومدينة صغيرة تشبه التى كانت موجودة فى الحقيقة حينها.
أضاف راعى الكنيسة لـ "دوت الخليج" أن رواد الكنيسة اندهشوا بشكل كبير، وأبدوا اعجابهم بها، وسط توافد كبير لهم ولأبناءهم لالتقاط الصور التذكارية مع التصميمات والأشخاص الذين يرتدون ملابس تحاكى الذين عاشوا فى تلك الحقبة الزمنية، وفى نفس الوقت مع وجود شخصية بابا نويل عند باب الكنيسة التى ترتبط بأذهان الأطفال بشكل كبير.
وقدم عزت الشكر لكل الشباب المشاركين فى تنفيذ التصميم، وخروجه بهذا الشكل الذى لاقى اعجاب الجميع، كأول احتفالية بالعام الجديد فى محافظة المنيا تخرج بهذا الشكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحلة عبر الزمان.. أكبر مجسم لـ بيت لحم بحفل أقباط المنيا بالكريسماس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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