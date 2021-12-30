عاصي الحلاني عن وردة: «قالتلي انت جميل..متغيرش حاجة فيك»

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تحدث المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن رسائل بعض النجوم المصريين الكبار له بعد مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر في بداية تألقه، مشيرا إلى أنه تغني مع ورده في أول زياره له في مصر.

دوت الخليج

وقال عاصي الحلاني خلال برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة أون: «أول مابتديت أجي مصر، غنيت مع وردة ولما شفتني وأنا بغني على المسرح قالتلي متغيرش حاجة فيك انت جميل زي مانت».

موقف كوميدي يجمع فريد شوقي بعاصي الحلاني

ثم انتقل بالحديث عن فريد شوقي، فقال: «فريد شوقي، كان حاضر وأنا بغني أغنية لبنانية، وأما كنت بغيب عن نظره شوية كان يقولي «خد تعالى هنا أنا عايز أشوفك».

وأضاف: «كنت ديما بشارك في احتفالات أكتوبر وأي حفلات في مصر، واشتكرت في حفلات تنشيط السياحة في سيناء».

حفل عاصي الحلاني برأس السنة

من ناحية أخرى، يستعد اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلًا يوم 31 ديسمبر الجاري، في مدينة عمان بالمملكة الأردنية، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022.

احتفلات النجوم بليلة رأس السنة

ومن المقرر أن يحيي المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، حفل غنائي جديد، بمدينة أبو ظبي وذلك في يوم 31 ديسمبر، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، والذي من المقرر أن يقدم خلاله أغنيته الجديدة «دق القلب»، من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وألحان الفنان العراقي نور الزين، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

أما وائل الكفوري فيستعد لإحياء حفل غنائي جديد بدولة الكويت، وذلك في يوم 29 ديسمبر المُقبل في مدينة اسطنبول، تزامنا مع ليلة رأس السنة.

وروج وائل كفوري للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ويحيي وائل كفوري ، سلسلة من الحفلات خلال الفترة المُقبلة، بعد حادث السير الذي نجى منه، أول هذه الحفلات يوم الجمعة المُقبلة 19 نوفمبر مع الفنانة هيفاء وهبي بأحد فنادق مدينة دبي الإماراتية، والآخر يوم 17 ديسمبر على مسرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية مع الفنان ملحم زين.