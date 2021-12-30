/669381/البساطة-عملت-مننا-رجالة-عاصي-الحلاني-يكشف-أسرار-عن-عائلته

تحدث المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن عائلته المكونة من 13 أخ، مشيرا إلى أن حياتهم كانت بسيطة وممتعة للغاية رغم الحروب والأزمات الذي مروا بها في منشأهم لبنان.

دوت الخليج

وقال عاصي الحلاني خلال لقائه مع برنامج «سهرانين» المذاع عبر قناة أون، ويقدمه الفنان أمير كرارة: «إحنا 13 إخوات منهم 10 بنات، عشنا حياة لذيذة رغم البساطة والحروب، والحياة البسيطة قدرت تعمل مننا رجالة».

واستكمل كاشفا عن سبب عدم رغبته في زيادة نسله مثل أبيه، فقال: «الزمن ده بقت العيلة مسؤولية والأيام بقت صعبة».

طفولة عاصي الحلاني نشأت على الفن

وكشف عاصي الحلاني لأول مرة، بأنه كان يعتاد على تشغيل ولعب المزيكا في منزله منذ الطفولة، مردفا: «الفن بيتولد مع الإنسان».

وتابع: «وكنت بحب أصلح اي حاجة تعطل في البيت، وعندي متعة في ده، وبحب الديكور والعمار، وأوسواف الأنتيكات والحاجات القديمة».

عاصي الحلاني ومواقف مثيرة مع نجوم كبار

وتحدث عاصي الحلاني أيضا، عن رسائل بعض النجوم المصريين الكبار له بعد مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر في بداية تألقه، مشيرا إلى أنه تغني مع ورده في أول زياره له في مصر.

وقال متحدثا عن وردة: «أول مابتديت أجي مصر، غنيت مع وردة ولما شفتني وأنا بغني على المسرح قالتلي متغيرش حاجة فيك انت جميل زي مانت».

ثم انتقل بالحديث عن فريد شوقي، فقال: «فريد شوقي، كان حاضر وأنا بغني أغنية لبنانية، وأما كنت بغيب عن نظره شوية كان يقولي «خد تعالى هنا أنا عايز أشوفك».

وأضاف: «كنت ديما بشارك في احتفالات أكتوبر وأي حفلات في مصر، واشتكرت في حفلات تنشيط السياحة في سيناء».

حفل عاصي الحلاني برأس السنة

من ناحية أخرى، يستعد اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلًا يوم 31 ديسمبر الجاري، في مدينة عمان بالمملكة الأردنية، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022.