/669382/مرتضى-منصور-يخاطب-الزمالك-بمنع-نشر-اسمه-على-موقع-النادي-الرسمي-صور

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منع نشر اسمه أو صورته في أي شئ بالمنظومه الإعلامية بالزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار مرتضى منصور، حفاظاً على الحيادية بين جميع المرشحين في انتخابات نادي الزمالك، كما أشار من قبل أنه لا يحق لأي مرشح عمل دعايا له داخل نادي الزمالك، أو أي شئ يخص النادي.

وأرسل مرتضى منصور خطاب رسمي موجه للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، يفيد بعدم ذكر اسمه أو نشرؤ صورة له أو أي شئ يخصه خلال الفترة القادمة حفاظاً على الحيادية التامة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".

مرتضى منصور: لن أعترض على أي مرشح حتى ولو ورقه مش سليم

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأحداث القادمة وما يتم تناولة في البعض حول انتخابات النادي.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور عق انتهائمة من تقديم أوراقة علي مقعد رئاسة مجلس إدارة الزمالك لفترة جديده.

وقال مرتضى منصور: " لن أعترض على أي مرشح حتى ولو ورقه مش سليم وبيني وبينه جمعية عمومية".

وأضاف: “اللي يطبق عليا يطبق على الكل ولا يوجد أي مفارقات بين المرشحين، والإنتخابات ستسير بدون دعاية”.

مرتضى منصور: "الزمالك بطل الدوري لحد دلوقتي مخدوش مكافأة البطولة".