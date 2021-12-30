كاميرا دوت الخليج تراقب الطقس السيئ .. أمطار متوسطة وهدوء فى شوارع المنوفية

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جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا دوت الخليج الأجواء فى شوارع المنوفية، وسط هدوء من الجميع بسبب تقلبات الطقس السيئة.
وقررت عدد من المحافظات تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية أبرزها محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ.
ورصدت عدسة "دوت الخليج" سقوط الأمطار وتأثيرها على شوارع الجيزة وفى عدد من محافظات الدلتا والمنوفية والمارة فى الشوارع.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الغائمة طوال ساعات الليل، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن المتابعة من خلال الأقمار الصناعية، تشير إلى ازدياد فرص سقوط الأمطار مع التقدم فى الوقت بسبب زيادة الرطوبة السطحية.
وتشهد محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل.
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