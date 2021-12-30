توقيع الكشف بالمجان على 2106 مواطنين خلال قافلة طبية بدمياط

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفر الغاب التابعة كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.





وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط،فى بيان اليوم، إنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2106 مواطنين، حيث تم تحويل 28 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات فضلا عن إجراء 900 تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد 21حالة والسونار لعدد 50 حالة.

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