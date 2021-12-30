استعدوا جيدا.. رصد جديد من الأقمار الصناعية لسحب ممطرة فوق هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية رصدت السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وفى وقت سابق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لاضطرابات شديدة فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح واضطرابا فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وتنتهى مع بدايات الأسبوع المقبل.

وعن أسباب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، قال منار غانم إن الجو فى مصر يتأثر بمنخفض جوى على سطح البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض.