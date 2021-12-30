انت الان تتابع تفاصيل خبر د/ إيمان شاكر مديرة مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجهت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الإستشعار بهيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين المتجهين غدا الجمعة للسفر بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة عدم الإستقرار بالطقس على كافة أنحاء البلاد، على مدار الثلاث الأيام الحالية، مع التشديد على أن ذروة تلك الأيام ستكوم الجمعة.

السفر عبر الطرق للضرورة القصوى

ووجهت إيمان شاكر من خلال تصريحات تليفزيونية بضرورة تأجيل السفر بالسيارة من خلال الطرق، خاصة تلك المناطق الشمالية المتجهة نحو محافظة سيناء، وإذا كانت هناك ضرورة ملحة للسفري، فيجب إتخاذ الحذر أثناء القيادة، والهدوء التام أثناء القيادة مع الإلتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.

اهم المحافظات التي تعاني من حالة عدم إستقرار الطقس

وأضافت شاكر أن ذروة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار بكثافة ستكون يوم الجمعة التي ستشهد أمطارا متوسطة وغزيرة على أغلبية المناطق من السواحل الشمالية مرورا بمحافظات مرسي مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد ودمياط والسويس.

رئيس الوزراء رفع درجة الإستعداد لمواجهة حالة عدم الإستقرار بالطقس

يذكر أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع الحكومة يوم الأربعاء 29 ديسمبر، قد أكد على ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بهذه المحافظات، من أجل التصدي لهذة الموجه من حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية والطقس مع ضرورة تكاتف جميع الهيئات والوزارات وغرف الأزمات، وزيادة القوة البشرية مع تلك الموجة الشديدة من الأمطار.