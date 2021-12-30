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محمد سياف - ابو ظبي - عيد ميلاد كارفور واحدة من أهم المناسبات التي يتم انتظارها من كافة الأسر على اختلاف دخولهم، حيث تعد فرصة كبرى لهم في قضاء حوائجهم من مختلف أنواع السلع والمنتجات، خاصة أن تلك المناسبة السعيدة تأتي عادة بعد انتهاء موسم الجمعة البيضاء، والتي تشهد عادة خصومات هائلة لا مثيل لها من مختلف السلاسل التجارية بصفة عامة، وسلسلة كارفور التجارية بصفة خاصة، ولهذا فإننا سوف نستعرض معكم ما أعلنت عنه كارفور عروض ومفاجآت وهدايا في عيد ميلاده ال19.

بالصور عروض كارفور في عيد ميلاده والويك آند مفاجآت وهدايا كثيرة لا تنتهي:-

عيد ميلاد كارفور الذي يتم الاحتفال به هذا العام هو رقم 19، أي أنه يتم الاحتفال بالذكرى رقم 19 على تأسيس أول فرع من فروعه داخل جمهورية مصر العربية، حيث أنه منذ اليوم الأول لافتتاح أول فرع له في مصر شهد ازدحاماً شديداً من قبل المواطنين، وذلك من أجل الاستمتاع بنسبة الخصومات والتخفيضات المفروضة على السلع والمنتجات، ولعيد ميلاده رقم 19 نكهة خاصة ويمكن التعرض على العروض والمفاجآت التي تحملها هذه العروض من خلال مشاهدة مجلة العروض التالية:-

حيث من المشاهدة سوف تجد أن بعض السلع والمنتجات تم طرحها بخصومات وتخفيضات تصل إلى 50%، والأهم من ذلك هو المفاجآت التي تحملها هذه العروض وخاصة على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات، كذلك فقد تم الاعلان عن إمكانية الشراء بالتقسيط وبذات السعر وبذات الخصومات من خلال التعاقد مع أحد البنوك الموجودة داخل الفروع والتي تسعي إلى تلبية احتياجات المواطنين وتشجيعهم على الشراء.

وبإذن الله فإنه بمجرد أن ينتهي هذا العرض في الثاني من شهر يناير المقبل، سوف تكون هناك عروضاً أخري للاحتفال بهذه المناسبة تتضمن خصومات كبيرة على مختلف الأنواع، وهذا العرض سوف ينتهي يوم 2 يناير المقبل، غير أن بعض المنتجات مستمرة في العروض الأسبوعية والتي لا تنتهي، كما أن هناك عروض يتم شراؤها أونلاين وذلك من خلال مشاهدة العرض، حيث يتم الاتصال وطلب هذه العروض والاستمتاع بنسبة الخصومات المفروضة عليها.

وبهذا يكون قد وفرنا لكم عروض كارفور في عيد ميلاده رقم 19، نرجو أن يحوز إعجابكم.