مجدي يعقوب : سأعود لـ«الاستقرار والعيش» فى أسوان مرة أخرى .. والكثافة السكانية أكبر عائق للتنمية

/669389/مجدي-يعقوب--سأعود-لـالاستقرار-والعيش-فى-أسوان-مرة-أخرى--والكثافة-السكانية-أكبر-عائق-للتنمية

قال العالم والجراح العالمي مجدي يعقوب، إنه يري المشكلة الأكبر التي تعرقل التنمية في مصر هي الكثافة السكانية، والتي يجب علي المواطنين مساعدة الدولة في حل تلك المشكلة.

دوت الخليج

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى، أن مركزه يقوم علي خدمة جميع الناس دون تميز أو تفرقة بين أحد، مع العلم أن المركز يعمل علي أمرين هما خدمة المرضي والعلم ويتمثل في تقديم الأبحاث العلمية.

وشدد الجراح العالمي، علي الاحترام الكامل للممراضات بعتبارهم جزء من فريق العمل، حيث يقع علي عاتقهم مسؤلية كبيرة، لافتا إلي أن المركز يقوم علي تطوير نفسه وتحديث من قدراته وإمكانياته، معبرًا عن مدي تعجب الدول الأوروبية عن قيام مركزه بإجراء عمليات جراحية بمبلغ عشر الثمن، وهو ما يثبت أصالة الشعب المصري في تقديم يد العون من تبرعات، إذ يتلقي المركز أكثر من 80% تبرعات من المصريين.

اختيار فريق العمل بمركز مجدى يعقوب

وحول اختيار فريقه داخل المركز، أوضح يعقوب أن الإختيار يكون من خلال إعداد لجنة مكونة من مجموعة من علماء مصريين وأجانب لفرز المتقدمين وأستقطاب الشباب الذين لديهم طموح ورغبة في التطوير، وبث في نفوسهم خدمة المجتمع، مشيدا بدور المرأة وافكارهم داخل المركز.

وحول تعاون الدول مع مركز مجدي يعقوب، ذكر أن هناك جراحين عالميين يأتوا الي مركزه لإجراء عمليات جراحية للمصريين، حيث يراي أن هناك شعور متبادل بين الطرفين وهو الشعور بالمسؤليه تجاه الإنسان.

مجدي يعقوب:سأعود لـ«الاستقرار والعيش» فى أسوان مرة أخرى .. و الكثافة السكانية أكبر عائق للتنمية

وأعرب يعقوب عن حبه الكبير لمسقط رأسه محافظة أسوان بإعتبارها جزء من حياته، وعاش مدة طويلة بها متابعا«الشعور بأسوان، والعودة اليها سيكون للإهتمام بأطفالها كونهم كانوا مهملين خلال الفترات السابقة، وغير قادرين علي الوصول لحقهم»، مشيرا الي أنه كان دائما ما يتحدث عن أسوان في مؤتمراته العالمية في كافة الدول قائلا"في يوم من الأيام سأعود إلي أسوان"، منوها في حديثه عن حضارة مصر الموجودة بأسوان، معتبرا أنها أجمل مكان في العالم، مادحا في هدوء وسكينة وجمال المدينة.