رونالدو وكافاني يقودان هجوم مانشستر أمام بيرنلي

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أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيلة الفريق لمواجهة بيرنلي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى مانشتر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من المنافسة على التوب 4، بينما يريد بيرنلي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وبدأ مانشستر يونايتد بثنائي هجومي اليوم مكون من كريستيانو رونالدو وإديسون كافان، في إشارة أن الفريق يريد تحقيق الانتصار اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا، إريك بايلي، ماجواير، لوك شاو.

الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، جرينوود، سانشو.

الهجوم: رونالدو، كافاني.

تشكيل بيرنلي

في حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: ماثيو لوتون، جيمس تاركوفسكي، بن ميي، تشارلي تايلور.

خط الوسط: يوهان بيرج، آشلي ويستوود، جاك كورك، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: كريس وود، آرون لينون.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة، فيما يحل بيرنلي في لقاء اليوم وهو يحتل المركز التاسع عشر في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

ويتواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، وهو صاحب الصدارة في ترتيب الهدافي بالدوري في لقاء اليوم، برصيد سبعة أهداف، والتي يحل بها في المركز الخامس على الصعيد العام بترتيب هدافي الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تزداد المأساء على جمهور مانشستر يونايتد بعد التعادل المخيب للأمال، لعشاق الشياطين الحمر الأثنين الماضي أمام نيوكاسل يونايتد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

غابت هوية الشياطين الحمر بعد رحيل السير أليكس فينجر، والتي توالت عليها العديد من الأسماء في مهام المدير الفني للفريق، والتي جاءت كلها بالنتائج المزرية، لجمهور مانشستر الذي تعود على البطولات.

زعر جمهور مانشستر يونايتد

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.