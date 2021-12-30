«فخور بيها»..عاصي الحلاني يشيد بابنته ماريتا..والفنانة: «بتوتر منه»

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ظهرت الفنانة الشابة مارينا، في نهاية الجزء الأول من برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية اون، والذي جمعها بوالدها المطرب اللبناني عاصي الحلاني لأول مرة في لقاء تليفزيوني.

دوت الخليج

وأشاد عاصي الحلاني خلال اللقاء بابنته ماريتا، مشيرا إلى أنها فتاة مجتهدة ومثقفة، وهو يفخر بها دائما، مؤكدا أنها تحضر لعمل درامي جديد مكون من 60 حلقة وتخوض به دور البطولة لأول مرة.

ومن جانبه تحدث ماريتا، عن الصعوبات التي توجهها من الغناء أمام والدها عاصي الحلاني، فقالت: «بتلغبط أما اغني معاه لانه عاصي الحلاني، وعشان ابويا مين أفضل منه هغني معاه، إني بغني مع فنان كبير شبه دا فخر ليا».

عاصي الحلاني يشيد بزوجته

واستكمل عاصي الحلاني حديثه، مشيدا بزوجته ودورها في تربية أبنائه، فقال: «زوجتي بتلعب دور كبير في التربية خاصة مع البنات، مشاكلهم وأسرارهم مع الأم».

عاصي الحلاني بمهرجان الموسيقى العربية

هذا وأحيأ النجم اللبناني عاصي الحلانى واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين ، على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الأسبوع الماضى ، وبدأ الحفل بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددًا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.

عاصي الحلاني يفجر أسرار عن حياته الشخصية ببرنامج «السيرة»

و حل النجم اللبناني عاصى الحلانى ضيفًا في الجزء الثانى من برنامج "السيرة"، للإعلامية وفاء الكيلانى والمذاع على قناة Dmc، وروى قصص الحب التى عاشها وقصة ارتباطه بزوجته، قائلا: "أنا حبيت كتير بحكم المرحلة العمرية اللى كنت فيها، ولكن كان فى واحدة اتعرفنا على بعض وكان تانى يوم هقابلها فكنت بسمع أغنية غدا ألقاك للسيدة أم كلثوم".

وعن قصة حب جمعته بنجمة لبنانية وصرحت بأنها كان وعدها بالزواج، قال عاصى الحلانى: "نعم كنت مرتبطا بنجمة لبنانية وقتها ولكن مكنش في تكافؤ وكانت مرحلة عمرية في سنة 90، وأنا مش ندمان عليها، لأن لما يكون الواحد صغير بالعمر بيكون عنده تسرع في بعض القرارات".

وعن قصة زواجه من زوجته وأم أولاده كوليت بولس، قال عاصى الحلانى: "لقاؤنا كان من خلال برنامج تليفزيونى، وهى كانت ملكة جمال سابقة وكانوا وقتها عاوزينى اطلع على المسرح، ودخلت غرفة المكياج وهى كانت بتعمل مكياج ولكن بكل ترحاب قالت لى اتفضل الكرسى بتاعى، وأنا قلتلها عندى تصوير كليب ممكن تعمليه معايا، وقلتلها ممكن أخد تليفونك وطبعا كانت حجة لأن الأغنية أصلا مكنتش خلصانة لسه".

وتابع عاصى الحلانى: "بعد أسبوع كلمتها وسمعتها الأغنية واللى هي (وانا مارق مريت)، وصورناها في سوريا، ومبقدرش انسى أيام التصوير، والأغنية الناس قالت هتكسر الدنيا وحصل فعلا وكانت كوليت وشها حلو".