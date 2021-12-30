رامي جمال يستقبل العام الجديد بأغنية جديدة بعنوان «الجو جامد»

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دوت الخليج

وروج رامي جمال لإغنيته التاسعة من البومه الجديد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “ اسمعوا أغنية الجو جامد من ألبوم ولسة الآن على يوتيوب، كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج نجوم ريكوردز”.

كلمات أغنية الجو جامد

انا عارف الجو جامد واليوم دة حلو بينا واللمة دي تستاهل تاخد روحنا وعينينا انا عارف المود تمام والفرحة زايدة سيكا انسوا كل الكلام وارقصوا علوا المزيكا.

الدنيا مقلوبة والضحكة مطلوبة اسامينا مكتوبة واحلى فرحة الليلادي الضحكة وصلالي وسهرنا يحلالي خلوا المزاج عالي وانسوا الزعل السعادي.

تسمحوا بالرقصة ديا؟ خلوا الأعصاب تروق سيبوا روحكم شوية وارفعوا ايدكم لفوق؟ يلا ع الصاقفة ديا وف صوت واحد نقول ديه حياتنا الحلوة جاية هنغني سوا علي طول.

أغنية في غمضة عين

وكان رامي جمال طرح الأسبوع الماضي «في غمضة عين» عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، وهي الأغنية الثامنة من ألبومه “ولسه”.

بجانب طرحه عدة أغنيات مثل “لسة الكلام زعلان” من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «خليكي»، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

هذا وطرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي جاءت بعنوان «لسة الكلام زعلان» والتي تعد سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

أغنية «لسة الكلام زعلان» لرامي جمال

وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك