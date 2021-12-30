/669386/أول-ظهور-إعلامي-لـ-ميريام-علاء-البطلة-الحقيقية-لحكاية-حلم-حياتي

تحدثت ميريام علاء البطلة الحقيقية لحكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا"، التي عرضت مؤخرا عبر قناة dmc، وقامت ببطولتها الفنانة مايان السيد، تفاصيل أصعب اللحظات التي مرت بها في حياتها.

دوت الخليج

بطلة حكاية “ حلم حياتي” تروي قصتها

أوضحت ميريام، في أول ظهور إعلامي لها، وذلك من خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه أحمد فايق عبر قناة dmc، أنها كانت تمر بحالة سيئة للغاية في السابق، بسبب ما تعرضت له في مدرستها القديمة، لدرجة أنها وصلت لحالة من الصدمة بسبب التنمر والمعاملة السيئة من زملاء الدراسة لكونها مريضة بالتوحد.

أضافت أنها لم تكن تحب شكلها بسبب التنمر الذي تعرضت له، قائلة: "مكنتش بحب نفسي، محبتش شكلي خالص بسبب اللي حصل لي في مدرستي القديمة، لأن كان في ناس بتتنمر عليا، وبيقولوا لي إني غبية وحاجات تانية كتير سيئة، وبيتنمروا على شكلي عشان كنت بلبس نضارة".

مشاهدة الفيديو من هنا

من جانبها، قالت نهاد عبد الغني والدة ميريام علاء، إنها واجهت ذلك بأن علّمت ابنتها أن تأخذ حقها، ولا تسمح لأحد بالتنمر عليها، مضيفة: "وطبعا صعدت الموضوع واشتكيت في المدرسة، وكلمت الأهالي، لكن في النهاية وجدت إن الأفضل إن أنا أنقلها لمدرسة تانية". لتوضح ميريام بدورها، أنها عندما التحقت بالمدرسة الجديدة، وجدت الجميع يحبونها هناك، وتحسنت حالتها للأفضل.

يذكر أن حكاية "حلم حياتي" من بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

تعد حكاية "حلم حياتي" من أول الأعمال التي تتمركز مادتها الدرامية على مرض التوحد، ومناقشة طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذي يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة في وضع القوانين التي تحد من التنمر على ذوي الإعاقات ومرضى التوحد.