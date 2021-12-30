/669388/تفاصيل-مشاركة-كارول-سماحة-بأغنية-في-مبادرة-اتكلم-عربي

عرض برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع علي قناة cbc تفاصيل “مبادرة اتكلم”عربي القائمة بها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، و بدأت المبادرة بالعديد من الفاعليات التي تضمن نجاح هذه المبادرة، فكانت المبادرة باستخدام عدة وسائل منها: فعاليات، برامج، تطبيقات، احتفالات، نجوم تروج للمبادرة، بالإضافة إلي الأغنية الرسمية للمبادرة للفنانة كارول سماحة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الأغنية الرسمية لمبادرة اتكلم عربي للفنانة كارول سماحة وذلك خلال السطور القادمة.

كارول سماحة في مبادرة اتكلم عربي

و قد نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو من كواليس مشاركتها بمبادرة «اتكلم عربي» خلال الأيام الماضية.

وظهرت كارول سماحة، في الفيديو برفقة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، هذا إلى جانب دمج أغنيتها «اتكلم عربي» للمبادرة لتماشيها مع أحداث الفيديو، وكانت ترتدي بدلة ذات لون لبني، وقميص أبيض.

وكانت قد علقت كارول سماحة على الفيديو، قائلة: «مشاركتي في ندوة اتكلم عربي في إكسبو دبي 2020 لدعم اللغة العربية، في اليوم العالمي للغة العربية، برعاية رئاسة الجمهورية المصرية، ومعالي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم».

أغنية اتكلم عربي لكارول سماحة

وقد ذكرت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ترحيب الفنانة كارول سماحة للمبادرة، وحماسها الشديد للمشاركة فيها.

وأشارت أنها تعانى من تلك الظاهرة نظراً لأنها تعيش في مصر، وابنتها في مدرسة دولية لا تستخدم اللغة العربية بشكل أساسي، وأردفت أن الدكتور مدحت العدل صاحب كلمات أغنية اتكلم عربي لهذه المبادرة، أنه بعدما قالت له أنها تحتاج أغنية للمبادرة كانت تظن منه تسليمها لها بعد فترة طويلة جداً، ولكنها تفاجأت بتسليمه الأغنية لها بعدها بوقت قصير جدأ.

قامت بها كارول سماحة بشكل مرح ولطيف، نظرا لرقة صوتها وتناسبة مع فعاليات مبادرة اتكلم عربي.

كلمات أغنية اتكلم عربي لكارول سماحة

لكلام مش الحروف دا عيون مليانة شوف لغة بلادك ... يعني ذاتك تحررك من اي خوف اتعلم واتكلم عربي هنا اهلك حضنك وامانك فاتحين احضانهم بالعربي

...... ف بلاد تانية جميلة أكيد إتربيت وكبرت هناك لكن الشمعة اللي حتقيد وحتفضل ف الشدة معاك ناسك اللي يخافوا عليك ويحاربوا الأهوال علشانك .... الجسر اللي مابينا الكلمة والكلمة دي الدفا والنور تعرف لغتي وتكلمني تلغي المسافات والسور لما تشوف النيل بعينيك الفرحة تلون احزانك.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

وعلى الصعيد الآخر، كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.

كارول سماحة تشارك في مسلسل ضد الكسر

وشاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويشارك في بطولة«ضد الكسر» بجانب نيللي كريم كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.