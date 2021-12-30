فيلم العدوان الثلاثى2- محللون: إيدن عانى من مشكلات أثرت على قراراته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد محللون عبر الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى العدوان الثلاثى، أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق أنتونى إيدن عانى من مشكلات صحية جعلته يتعاطى عقاقير أثرت على تعاملاته وقراراته إلى حد كبير.





وعرضت فضائية DMC، مساء اليوم الخميس، أحد أضخم إنتاجات وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو الجزء الثانى من فيلم "العدوان الثلاثى".

وقال الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة برمنجهام، إن إيدن جاء من خلفية دبلوماسية، ودرس اللغتين العربية والفارسية.

وأوضح الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن إيدن كان يعانى من آلام شديدة وكانوا يعطوه عقار قريب من الأفيون، لكى يستطيع النوم.

وتابع أنه بدأ بعد ذلك يأخذ مادة منشطة، وهى ما أثرت على أدائه وتركيزه، لأنه تجرى تغييرا كبيرا فى كيمياء المخ.