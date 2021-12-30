الأزهر ينظم ورشة عمل حول آلية المشاركة فى جائزة التميز الحكومى العربى

جدة - نرمين السيد - نظم مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالأزهر الشريف، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، ورشة عمل لبحث آليات المشاركة فى جائزة التميز الحكومى العربى، التى تنظمها الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.





ناقشت الورشة التى انعقدت بمشيخة الأزهر، التعريف الحديث للتميز فى أداء العمل الحكومى، وأهم المفاهيم والمعايير التى يمكن من خلالها قياس القدرة على المنافسة للحصول على أفضل مشروع حكومى عربى لتنمية المجتمع، وعناصر تقييم النتائج الخاصة بمعايير بالتميز الحكومى، والتى اشتملت على "الرؤية الطموحة وقدرات تخطيط ومتابعة رؤية مصر 2030 - النماذج العالمية المتعلقة بالتميز الحكومى – فعالية النتائج المرتبطة بمهام العمل الحكومى". كما تناولت ورشة العمل الاستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ "رؤية مصر 2030"، والتى شملت نتائج تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، ونتائج تقييم فاعلية السياسات المرتبطة بها، وأثرها على رضا المجتمع وجودة الحياة. وشارك فى ورشة العمل الدكتور إسماعيل، الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وممثلين من الإدارات المختلفة بالأزهر الشريف، إلى جانب الوفد المسؤول عن جائزة التميز الحكومى بوزارة التخطيط.

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