جدة - نرمين السيد - وقال فى بيانه، إنه فى ضوء مبدأ "الشفافية" يؤكد الجهاز أنه بمجرد رصد الحادث جرت مخاطبة شركة جى بى غبور أوتو وكيل سيارات هافال، للإفادة عن الحادث حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية وتوضيح كافة التفاصيل وإرسال خطاب للجهاز، موضحا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة وبياناتها كالتالى:
LGWEF4A53NH918024-
LGWEF4A57NH918303-
LGWEF4A5XNH918263-
LGWEF4A57NH917720-
LGWEF4A58NH918276-
LGWEF4A53NH917911-
وأكد جهاز حماية المستهلك، لكافة المواطنين أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التى سيتم اتخاذها بهذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من حماية المستهلك بشأن حادث انقلاب لإحدى شاحنات نقل الـ هافال H6 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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