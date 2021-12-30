بيان عاجل من حماية المستهلك بشأن حادث انقلاب لإحدى شاحنات نقل الـ هافال H6

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيانه، إنه فى ضوء مبدأ "الشفافية" يؤكد الجهاز أنه بمجرد رصد الحادث جرت مخاطبة شركة جى بى غبور أوتو وكيل سيارات هافال، للإفادة عن الحادث حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية وتوضيح كافة التفاصيل وإرسال خطاب للجهاز، موضحا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة وبياناتها كالتالى:

LGWEF4A53NH918024-

LGWEF4A57NH918303-

LGWEF4A5XNH918263-

LGWEF4A57NH917720-

LGWEF4A58NH918276-

LGWEF4A53NH917911-

وأكد جهاز حماية المستهلك، لكافة المواطنين أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التى سيتم اتخاذها بهذا الشأن.