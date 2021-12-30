جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم سبب ارتباك بريطانيا عقب قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس فى يوليو 56؟ وما هى مظاهر هذا الارتباك؟
وقال اللواء أركان متقاعد أحمد كامل، إنه منذ عشية بدأ الجانب الإنجليزى للتجهيز لعملية عسكرية ضد مصر.
فيما قال الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة برمنجهام، إن الجانب البريطانى شكل مجلس حرب، وتم تجهيز الحملة العسكرية، كما تم متابعة التحركات الدبلوماسية التى تهدف إلى الحصول على دعم التحرك العسكرى إذا ما كان ضروريا.
من جانبه قال أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عبد الناصر كان يعلم أن ضربة تأميم قناة السويس كانت ستكون ضربة قاصمة، للمصالح الغربية فى ذلك الوقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم العدوان الثلاثى2.. لهذا ارتبكت إنجلترا بعد قرار عبدالناصر تأميم القناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.