سهرات التليفزيون المصري بليلة رأس السنة..حفلات وأفلام تعرض لأول مرة

/669390/سهرات-التليفزيون-المصري-بليلة-رأس-السنةحفلات-وأفلام-تعرض-لأول-مرة

يستعد التليفزيون المصري للاحتفال بليلة رأس السنة من خلال تجهيزات خاصية من حفلات لكبار النجوم وأعمال سينمائية تعرض لأول مرة، فضلا عن سهرات أخرى من برامج تليفزيونية وظهور إعلامي لعدد من النجوم بعد غياب طويل.

ويرصد دوت الخليجفي هذا التقرير أبرز السهرات على التليفزيون المصري

حفل عمر كمال في ليلة رأس السنة

يحيي المغني عمر كمال حفل رأس السنة 2022 الذي يبثه التليفزيون المصري، إذ نشر مقطع فيديو من بروفات الحفل عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب عمر كمال تعليقا على الفيديو: من بروفات حلقة رأس السنة على التليفزيون المصري.

عرض فيلم «صاحب المقام» لأول مرة على روتانا سينما

ويُعرض فيلم «صاحب المقام» لأول مرة على قناة روتانا سينما، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج أحمد السبكى، بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، ويسرا، وبيومى فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم حول يحيى الذى يعيش فى عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام لأحد الشيوخ الذى يرتاد عليه الزوار من أجل تحقيق طلباتهم، بهدف إنشاء منتجع سياحى، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد فى امرأة غامضة تُدعى روح.

فيلم «كازبلانكا» و«رغدة متوحشة» و«ولاد رزق 2»

وفي تمام التاسعة مساء تعرض شاشة «MBC مصر»، الفيلم العربي «كازبلانكا» بطولة أمير كرارة، أياد نصار، غادة عادلن عمرو عبدالجليل، والممثل التركي هاليت أرجنش، ثم يعرض في تمام الحادية عشر مساء الفيلم العربي الكوميدي الجديد «رغدة متوحشة» بطولة النجم رامز جلال، وبيومي فؤاد، وريهام حجاج، ومحمد ثروت، وإنتصار، وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تعرض الفيلم العربي الجديد «ولاد رزق2» بطولة احمد عز، وعمرو يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي.

عرض المسرحية الجديدة «البطلولة»

كما تعرض mbc مصر المسرحية الجديدة «البطولة» من عروض مسرح مصر بطولة الفنان أشرف عبدالباقى وعدد من النجوم منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

قناة نايل لايف

كما تعرض قناة نايل لايف مسرحية «شاهد ما شفش حاجة» وفيلم «غبى منه فيه»