«شوفت بنتي بعد شهر»..عاصي الحلاني يمتنع عن حضور ولادة أبنائه لهذا السبب

/669393/شوفت-بنتي-بعد-شهرعاصي-الحلاني-يمتنع-عن-حضور-ولادة-أبنائه-لهذا-السبب

تحدث الفنان عاصي الحلاني لأول مرة عن امتناعه عن حضور ولادة أولاده الثلاثة، رغم حرصه على حضور ولادة فرسته، الأمر الذي جعل زوجته تغار من فرسانه.

دوت الخليج

وقال عاصي الحلاني خلال برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة أون: «الظروف منعني من حضور ولادة أبنائي الثلاث، كنت موجود في مارينا في حفل بمصر، ودانا كان عندي حفل في أمريكا وكندا وشوفتها بعد شهر، وليد كان عندي حفل في أمريكا».

طفولة عاصي الحلاني نشأت على الفن

وكشف عاصي الحلاني لأول مرة، بأنه كان يعتاد على تشغيل ولعب المزيكا في منزله منذ الطفولة، مردفا: «الفن بيتولد مع الإنسان».

وتابع: «وكنت بحب أصلح اي حاجة تعطل في البيت، وعندي متعة في ده، وبحب الديكور والعمار، وأوسواف الأنتيكات والحاجات القديمة».

عاصي الحلاني ومواقف مثيرة مع نجوم كبار

وتحدث عاصي الحلاني أيضا، عن رسائل بعض النجوم المصريين الكبار له بعد مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر في بداية تألقه، مشيرا إلى أنه تغني مع ورده في أول زياره له في مصر.

وقال متحدثا عن وردة: «أول مابتديت أجي مصر، غنيت مع وردة ولما شفتني وأنا بغني على المسرح قالتلي متغيرش حاجة فيك انت جميل زي مانت».

ثم انتقل بالحديث عن فريد شوقي، فقال: «فريد شوقي، كان حاضر وأنا بغني أغنية لبنانية، وأما كنت بغيب عن نظره شوية كان يقولي «خد تعالى هنا أنا عايز أشوفك».

وأضاف: «كنت ديما بشارك في احتفالات أكتوبر وأي حفلات في مصر، واشتكرت في حفلات تنشيط السياحة في سيناء».

حفل عاصي الحلاني برأس السنة

من ناحية أخرى، يستعد اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلًا يوم 31 ديسمبر الجاري، في مدينة عمان بالمملكة الأردنية، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022