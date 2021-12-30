/669394/عشان-دي-حياتي-سبب-موافقة-أدم-الشرقاوي-لمنصب-سفير-مبادرة-اتكلم-عربي

عرض برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع علي قناة cbc تفاصيل “مبادرة اتكلم”عربي القائمة بها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، و بدأت المبادرة بالعديد من الفاعليات التي تضمن نجاح هذه المبادرة، فكانت المبادرة باستخدام عدة وسائل منها: فعاليات، برامج، تطبيقات، احتفالات، نجوم تروج للمبادرة، بالإضافة إلي الأغنية الرسمية للمبادرة للفنانة كارول سماحة، بالإضافة إلي تولي الفنان الشاب أدم الشرقاوي منصب سفير المبادرة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل عن تولي أدم الشرقاوي لمنصب سفير مبادرة اتكلم عربي وذلك خلال السطور الاتية.

أختيار أدم الشرقاوي سفير مبادرة اتكلم عربي

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن أسباب أختيارها للفنان الشاب أدم الشرقاوي في منصب سفير لمبادرة اتكلم عربي وأشارت أنها تتابعه منذ مسلسل لعبة نيوتن حيث لفت نظرها بشكل كبير، قائلة:”شوفت فيه الجزء اللي انا بتكلم فيه في مبادرة اتكلم عربي شاب بيتكلم عربي مكسر”. وأضافت:”لذيذ جدا و مؤدب، بستفيد من العناصر الشابه لأنها بتنشر الرسالة التوعوية للمبادرة”.

أدم الشرقاوي مع وزيرة الهجرة

كشف أدم الشرقاوي عن تفاصيل مقابلته مع وزيرة الهجرة لأول مرة قائلا:”اتقابلنا كانت قاعدة لطيفة جدا والوزيرة شرحتلي كل حاجة وانا كنت شايف نفس الحاجة اللي هي شايفاها، عشان دي حياتي وانا الشخص ده”. وأضاف “أنا كنت متوتر جدا أول مرة أقابل الوزيرة فيها، مكنتش عارف اتكلم ازاي، وكنت عايز ابقي محترم اوي”.

علاقة أدم الشرقاوي باللغة العربية

صرح أدم الشرقاوي عن عدم إتقانه للغة العربية منذ الصغر بشكل كامل:”مكنتش بتكلم عربي خالص، وكان كلام بسيط مع بابا وماما عشان كانوا بيتعلموا الانجليزي”. وأضاف:”مكنش في حد اتكلم معاه عربي كتير، وكنت لما بسافر مصر لعائلتي في كفر الشيخ كنت بتكلم مع ولاد عمي وكان بيفهموا كلام بسيط وعلي القد، محدش كان بيتريق، وكنت بعيب علي الأنجليزي بتاعهم”.

أدم الشرقاوي يشبه أحمد حلمي في عسل أسود

وقال أدم الشرقاوي عن دور أحمد حلمي في فيلم عسل أسد “بشوف نفسي مكان أحمد حلمي بالذات في مشهد السواق، خلي الفلوس”. وأضاف:”لما كان بيبدل الدولار والراجل كان بيقوله الدولار ب2 ج”.

أدم الشرقاوي عن دوره في لعبة نيوتن

قال أدم الشرقاوي عن فكرة التمثيل بالنسبة له:”فكرت في التمثيل كتير وانا صغير بس محطتش موضوع ابقي ممثل الا لما دخلت الجامعه”. وأضاف:”كنت بلعب امريكان فوت بول وبعدين خدت ورشة تمثيل هناك”. و عن دورة في مسلسل لعبة نيوتن:” انا كنت حاسس اني هاجي اصور وارجع اكمل حياتي هناك تاني عادي”.