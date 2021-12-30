/669397/أنغام-تكشف-عن-موعد-أعتزالها-للغناء-لما-صوتي-مبيقاش-بنفس-القوة

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا بمناسة رأس السنة، وذلك بصحبة أبنائها، وتعرض الحلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة.

دوت الخليج

أنغام حول موعد إعتزالها الفن

وتابعت في حديثها مع الدمية كارو حول موعد إعتزالها الفن قائلة: "ممكن أعتزل الغناء لما أكون شايفة أن صوتي ميبقاش بنفس القوة".

أنغام تتالق بجلسة تصوير

تألقت النجمة أنغام في أحدث جلسة تصوير، أثناء حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست .

وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست بدورته الأولى على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الاستفتاء الذي أقامته مجموعة وشوشة الإعلامية للأفضل بعام 2021، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة في دولة الامارات العربية المتحدة وحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة.

وشهد ميدل إيست تكريم الأفضل في مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام باختيار جماهيري تم على منصات مجموعة وشوشة الإعلامية، على أن يذاع الحفل حصريا على قناة النهار خلال أيام.

أصالة وأنغام بالرياض

تتواجد النجمتان أصالة، وأنغام، بمدينة الرياض السعودية، من أجل المشاركة فى الحفل الغنائي الكبير الذي سيقام ليلة رأس السنة على مسرح أبو بكر سالم.

يجمع الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، منهم؛ "أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس، وأسماء لمنور، وأحلام الإماراتية، وعبادي الجوهر، وفهد الكبيسى".