/669398/أنغام-تكشف-عن-أول-أجر-لها-كمغنية-أساسية-بالاذاعة-المصرية
حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا بمناسة رأس السنة، وذلك بصحبة أبنائها، وتعرض الحلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة.
دوت الخليج
أنغام عن أول أجر كمغنية أساسية بالاذاعة
وتابعت في حديثها مع الدمية كارو حول أول أجر حصلت عليه الفنانة في بداية حياتها المهنبة: " اعمل ان اول اجر اخدته كان 70 جنيه لما بقت مغنية اساسية في الاذاعة المصرية”.
أصالة وأنغام بالرياض
تتواجد النجمتان أصالة، وأنغام، بمدينة الرياض السعودية، من أجل المشاركة فى الحفل الغنائي الكبير الذي سيقام ليلة رأس السنة على مسرح أبو بكر سالم.
يجمع الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، منهم؛ "أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس، وأسماء لمنور، وأحلام الإماراتية، وعبادي الجوهر، وفهد الكبيسى".
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