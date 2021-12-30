«مش قادر أتكلم»..مصطفى قمر يكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

/669399/مش-قادر-أتكلممصطفى-قمر-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-بعد-نقله-للمستشفى

في أول ظهور لمصطفى قمر بعد حادث السير الذي تعرض له منذ ساعات قليلة، خرج ليطمأن جمهوره على حالته الصحية، من خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دوت الخليجيرصد تطورات الحالة الصحية لمصطفى قمر

وقال مصطفى قمر خلال الفيديو: «أنا كويس وزي الفل الحمدلله، دي حادثة كبيرة شوية بس الحمدلله ربنا ستر مفيش غير شوية كدمات في جسمي وعملت أشعة وكله تمام، أنا بنقل الكلام دا لكل صحابي، وحبايبي، وجمهوري.

وتابع : «والناس اللي كلمتني على التليفون بقولهم أنا مش قادر أرد، معلش سامحوني، أنا هريح شوية وبكرا أشوفكوا إن شاء الله».

وتعرض الفنان المصري مصطفى قمر، لحادث سير مريع على طريق روض الفرج أثناء قيادته لسيارته، أصيب على إثره بكدمات على صدره وتم نقله للمستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ويستعد الفنان مصطفى قمر، لمفاجأة الجمهور بعمل غنائي جديد من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر مصطفى قمر، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ليعلن به عن أعماله القادمة، قال فيه: «يا جماعة أنا بسجل أغنية جديدة، أنا لابس نظارة الشمس علشان لسه صاحي لغاية الساعة 6 الصبح شغال، هسمعكوا حاجة حلوة أوي قريب».

مصطفى قمر يشارك في عمل سينمائى بعد غياب

وظهر الفنان مصطفى قمر لأول مرة بعد غياب عن السينما من خلال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.