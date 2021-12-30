/669400/ممثل-الأغلبية-يشهد-حفل-ختام-مسابقة-حزب-مستقبل-وطن-لأوائل-الطلبة-بالقاهرة

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية البرلمانية، حفل ختام مسابقة أوائل الطلاب والذي ينظمها الحزب على مستوى مدارس محافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور، خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب محمد ماهر، أمين مستقبل وطن بمحافظة القاهرة.

كما حضر الحفل؛ النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب ومديرية التعليم بالقاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

ويستهدف الحزب من خلال هذه المسابقة، إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، والتنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعي وزيادة الانتماء والوعي.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطلبة المتفوقين بالشهادات والميداليات وكأس التفوق في المراحل التعليمية المختلفة.

من جانبه، وجه "رشاد"، تحية شكر وتقدير للمسئولين بوزارة التربية والتعليم وأمانات وأقسام الحزب بالقاهرة على ما تم بذله من جهد في إنجاح هذه المسابقة.

وأضاف رشاد، أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية بناء الإنسان والاهتمام بالتعليم والصحة؛كان لهذا المجال أهمية خاصة، حيث شرع حزب مستقبل وطن في مجال التعليم بمختلف أشكال العمل.

وتابع: "تحركنا عبر البرامج التعليمية الذي نظمها الحزب، والفصول المجانية وغيرها من المجالات التي تخص العملية التعليمية، ولكن كان لمسابقة أوائل الطلبة الأثر الأكبر حيث عدنا مرة أخرى للاهتمام بالطالب المتفوق وسيتم تكرارها كل عام لتكون أكثر نجاحًا".

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حرص الدولة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية يأتي ضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالمنظومة التعليمية، وحرص الرئيس على خلق وإعداد جيل جديد متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات يتم الاعتماد عليهم في المستقبل لبناء مصر الحديثة.

وأوضح النائب محمد ماهر، سعى الحزب الدائم لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة التي يضع قواعدها الرئيس السيسي؛ حيث كان ذلك هو المنطلق من الاهتمام بمحوري الصحة والتعليم.

وأشارت الدكتورة ماجدة البكري إلى أن نجاح المسابقة فاق توقعات الجميع، وصنعت حراكًا ثقافيًا في جميع المدارس وأكدت أن المدرس المصري بخير.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

فازت إدارة المطرية التعليمية بالمركز الأول المرحلة الابتدائية، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثاني.

وحصدت إدارة عين شمس التعليمية المركز الأول في المرحلة الإعدادية، وإدارة عابدين في المركز الثاني.

وفازت إدارة عين شمس التعليمية بالمركز الأول في المرحلة الثانوية، وحصدت إدارة غرب القاهرة التعليمية المركز الثاني.