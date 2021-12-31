فيلم العدوان الثلاثى 2.. مصر خاضت معركة دبلوماسية رفيعة بعد التأميم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال حديثه فى الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى "العدوان الثلاثى"، الذى عرضته فضائية DMC، مساء اليوم الخميس، إن مصر خاضت معركة دبلوماسية من الطراز الرفيع بقيادة محمود فوزى وزير الخارجية، بعد تأميم قناة السويس.





وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت تحركات لبريطانيا وفرنسا وتدخل من الولايات المتحدة وأستراليا. من جهته، قال الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة برمنجهام، إن عبد الناصر كان عليه أن يعطى العالم شيئا آخر ليتمسك به بعد تأميم قناة السويس، قائلا إن هذا البديل كان هو الدبلوماسية التى قام بها محمود فوزى. ويعد فيلم العدوان الثلاثى أحد أضخم إنتاجات وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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