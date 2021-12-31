نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتابع نائب المحافظ بعض المشروعات بقرية تل بنى عمران شرق النيل، كما تفقد أعمال مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى وتوسعة مدرستى التعليم الابتدائى والأساسى، ومحطة معالجة الصرف الصحى شرق النيل التى تخدم جميع قرى شرق النيل بـ مركز ديرمواس وهى مُقامة على مساحة 21000م وبتكلفة 148 مليون جنيه، كما تفقد مركز الشباب ونقطة الإسعاف بالعمارية الشرقية، ورافقه فى الجولة عامر طه رئيس مركز ديرمواس ومسؤولى التنفيذ.



وقال نائب المحافظ، إن الجهاز التنفيذى لمحافظة المنيا بقيادة أسامة القاضى، محافظ المنيا، يسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.



وخلال الجولة، استمع نائب المحافظ لعدد من المواطنين ومطالبهم، وناقش مشكلة بعض أهالى القرية الخاصة بمد خطوط المياه لكتل سكنية متناثرة بين الزراعات وكلف مهندسى شركة المياه بحل المشكلة.