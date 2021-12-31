العدوان الثلاثى- لأول مرة.. وثائق سرية بريطانية تكشف تفاصيل العملية كورتيدج

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيلم الوثائقى لأول مرة وثائق سرية بريطانية تكشف معلومات عن العملية "كورتيدج" التى جرت وقائعها فى أكتوبر 1956.

وقال الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة برمنجهام، إن العملية كورتيدج كانت تتضمن وجود قوات بريطانية فى حالة استعداد فى أكتوبر 1956، مشيرا إلى أنها كانت جاهزة للانطلاق فى 72 ساعة أو أقل من ذلك إذا تأزمت الأمور.

من جهته، قال دانى سيتد، مؤلف كتاب الاستراتيجية والاستخبارات فى أزمة السويس، إنه لم تكن هناك حاجة للعملية كورتيدج، لأن إسرائيل كانت ستغزو مصر وليس الأردن، مبينا: لأن إسرائيل ستغزو مصر، فكان عليها العمل مع البريطانيين والفرنسيين.