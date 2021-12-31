/669403/تأجيل-حفل-ويجز-بليلة-رأس-السنة-لهذا-الموعد

بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، أجل حفل مطرب الراب الشهير ويجز الذي كان من المقرر إقامته بليلة رأس السنة في يوم 31 ديسمبر، ليوم 7 يناير من العام الجديد 2022، وذلك بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

دوت الخليج يرصد الموعد الجديد لحفل ويجز بعد تأجيله

وطرح ويجز، بالتعاون مع مطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر قناة ويجز الرسمية على يوتيوب، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويجز يخوض أولى بطولته الفنية من خلال «بيمبو»

وكان تحدث السيناريست محمد أديب، نجل الفنانة هالة سرحان، عن آخر أعمال الفنية والتي أتت بعنوان «بيمبو»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، معربا عن فخره بأداء ويجز خلال العمل.

محمد أديب يشيد بويجز

فتحدث عن أبطال «بيمبو» فقال: «أبطاله من الجيل الجديد، منهم أحمد مالك عامل دور بيمبو وهو دور بيجمع الدراما والكوميديا، وويجز عبقري، ممثل ورابر عظيم الناس مش هتصدق إنه هو، ويجز مش عامل درو رابر وهينبهروا بيه».

وأوضح المؤلف، أن العمل مكون من 8 حلقات تجمع بين الكوميديا عبر المواقف، والدراما ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، بداية من 21 ديسمبر المقبل.

ويجز يرد على مهاجمين أغاني الراب

وحرص مطرب الراب ويجز، الرد على هجوم الفنانين عليه بشكل مستمر، خاصة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منع مطربي المهرجانات، بسبب إحتواء أعمالهم على ألفاظ خادشة للحياء، في حين أن اغنيات ويجز تحتوي على نفس شيء.

وكتب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية ستوري: «هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة، ماتبص في ورقتك».