حصاد 2021.. الأهلي يتربع على عرش أفريقيا

حقق النادي الأهلي إنجازات عديدة خلال عام 2021، وأستطاع أن يحصد عدة بطولات مع مديره الفني بيتسو موسيماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان عام 2021 سعيداً على النادي الأهلي وجماهيرة، بعد ذهابه إلى كأس العالم للأندية وتحقيقه المركز الثالث، كما فوزه بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدم النادي الأهلي خلال عام 2021:

المباريات: 60

فاز: 38

تعادل: 18

هزيمة: 4

البطولات: 3، السوبر الأفريقي، دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي

علي معلول: علاقتي مع الخطيب مثل «الأب وابنه».. ونريد حصد الميدالية الذهبية في كأس العالم للأندية

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن نجله كريم سعيد بتواجده في القاهرة وتعامل جماهير النادي الأهلي معه وأن العائلة مرحبة بالتواجد مع الفريق دائما.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سعيد بحديث الجماهير بأنني سأكون كادر إداري في النادي الأهلي بعد نهاية مسيرتي وهذا الأمر يسعدني للغاية، وحب الجماهير كما قلت لا يعوض بأي ثمن، واسعى لمزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترات المقبلة، وإسعاد الجميع وأتشرف بالتواجد داخل القلعة الحمراء دائما".

وزاد "أسعى دائما أن يكون النادي الأهلي رقم 1 بشكل مستمر، وسعيد بتحقيقي لجميع البطولات مع النادي الأهلي الممكنة، ودائما جماهير الأهلي تطالب بالمزيد من النجاحات وهذا الأمر يسعدنا جميعاً ونريد أن يكون النادي في المركز الأول بشكل مستمر".

تجديد تعاقد علي معلول مع النادي الأهلي

وتابع "أعد جماهير الأهلي بالقتال على جميع البطولات من أجل الفوز بها، وعن بطولة كأس العالم للأندية فهي طموح للجميع داخل النادي الأهلي، ومشوار الفريق من الممكن أن يواجه تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية والفوز بالذهب".

واختتم "علاقتي جيدة بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويتعامل معنا مثل الأب، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي معه خاصة للغاية، وأتمنى أن نحقق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة من أجل إسعادة بجانب الجماهير".

النادي الأهلي

وتابع "حب جماهير الأهلي يعوضني عن كنوز الدنيا كلها، والجميع يحترمني وأبادلهم نفس الشعور، وسعيد بإعتباري أحد أبناء النادي الأهلي هذا الأمر كبير وهام للغاية، وأشعر بهذا الأمر عندما أكون متواجد في الشارع وأتقابل مع الجماهير في كل مكان".

واختتم "حب جماهير الأهلي لا يقدر بمال ولا يتم تعويضه نهائياً، وعائلتي سعيدة للغاية بتواجدي مع النادي الأهلي، وشاهدوا الطريقة التي تتعامل بها معي إدارة النادي والجماهير، وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة بها العديد من النجاحات والبطولات الكبرى".