حصاد 2021.. الزمالك يعود من بعيد ويتوج بطلاً لمصر

/669405/حصاد-2021-الزمالك-يعود-من-بعيد-ويتوج-بطلا-لمصر

يعد عام 2021 سعيد على نادي الزمالك وجماهيره، بالرغم من التعرض لمشاكل إدارية عديدة، إلا وأن فريق الكرة قدم مباريات مميزه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستطاع الزمالك أن يعود من بعيد ويحصد بطولة الدوري المصري بعد غياب 6 سنوات منذ أخر مرة توج بها الفارس الأبيض، بعدما كان يعاني الفريق في البداية بسبب تغيير مجالس الإدارات، ولكن في الأخير تكاتف لاعبوا الزمالك وحصدوا الدوري بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي.

ويستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدم الزمالك خلال عام 2021:

المباريات: 50

فوز: 35

التعادل: 10

هزيمة: 5

البطولات: 1، الدوري المصري

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منع نشر اسمه أو صورته في أي شئ بالمنظومه الإعلامية بالزمالك.

وجاء قرار مرتضى منصور، حفاظاً على الحيادية بين جميع المرشحين في انتخابات نادي الزمالك، كما أشار من قبل أنه لا يحق لأي مرشح عمل دعايا له داخل نادي الزمالك، أو أي شئ يخص النادي.

وأرسل مرتضى منصور خطاب رسمي موجه للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، يفيد بعدم ذكر اسمه أو نشرؤ صورة له أو أي شئ يخصه خلال الفترة القادمة حفاظاً على الحيادية التامة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد شيكابالا الكارثي مع الزمالك الموثق بإتحاد الكرة

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك ببيان ناري حول تغيير بنود عقده الذي أتفق عليه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وخرجت الاتهامات بين شيكابالا وأفراد لجنة حسين لبيب، حول تغيير بنود العقد، مما جعل حسين السيد وطارق جبريل بالهجوم على اللاعب، مؤكدين أنه لا يوجد تغيير بالعقد المتفق عليه وأن شيكابالا أثار تلك الأزمة في ذلك التوقيت لأشياء أخرى.

ويكشف دوت الخليج بنود عقد شيكابالا الموثق في اتحاد الكرة:

* مدة العقد 4 سنوات

- السنة الأولى يحصل على 5 مليون و277 ألف

- السنة الثانية 9 مليون

- السنة الثالثة 9 مليون

- السنة الثالث 9 مليون

- السنة الرابعة 9 مليون

* يوجد بند يحق للنادي أن يفسخ التعاقد من طرف واحد دون أن يفعل شيكابالا أي مشكلة، وتبليغه قبلها بـ15 يوم

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة إحرازة 10 أهداف

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة انضمامه لمنتخب مصر

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة فوز الفريق بالدوري

* 2 مليون و600 ألف عند المشاركة في 50 % من مباريات الزمالك في الدوري

* حصوله على 4 مليون جنية مقدم التعاقد وتخصم من مستحقاته، وهو ما لم يتقاضاه شيكابالا حتى الأن