انطلاق مهرجان القفز بالمظلات فى شرم الشيخ يوم 8 يناير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ينطلق المهرجان العالمى لـ القفز بالمظلات «skydive pharaoh» فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 16 يناير المقبل.



جدة - نرمين السيد - ينطلق المهرجان العالمى لـ القفز بالمظلات «skydive pharaoh» فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 16 يناير المقبل. وأوضح مقطع الفيديو الترويجى للمهرجان، أن مهرجان القفز بالمظلات يتم تنظيمه لأول مرة فى مصر ينطلق فى الفترة من 8 إلى 16 يناير عام 2022.

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