نائب محافظ المنيا: المتحف الآتونى يسهم فى تنشيط الحركة السياحية



جدة - نرمين السيد - ورافقه الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، وناقش آخر مستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بالمتحف ، وذلك ضمن جهود المحافظة، للعمل على متابعة نهو وانجاز كافة المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، والوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واستمع نائب المحافظ، إلى شرح من مدير المتحف حول سير العمل، والتشطيبات المعمارية والكهروميكانيكية، وأعمال الإطفاء، والإنذار، وكاميرات المراقبة، وغيرها.

وأكد النائب أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإسراع في إنجاز المتحف الآتوني، الذي يعد حلما لكل مواطن منياوي، مؤكدا أن الانتهاء من المتحف الآتوني، من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، ويساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.