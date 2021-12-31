بيان من «البحوث الفلكية» بشأن هلال شهر جمادى الآخرة

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا.
ويغرب القمر فى طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفى القاهرة بـ 24 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (20 - 25 ددقيقة).
أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (7 - 32 ددقيقة).
وبذلك يكون يوم الاثنيـــن 3/1/2022 هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1443هـ ،وتكون غــرة شهـر جمادى الآخرة 1443هـ فلكيـــاً يوم الثلاثاء 4/1/2022م.
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