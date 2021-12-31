الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم: ذروة حالة عدم الاستقرار خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية مجددا، من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت أن معظم أنحاء البلاد شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة نتيجة لتكون منخفض جوى على سطح البحر المتوسط؛ وخلال الساعات القادمة تزداد فرص سقوط الأمطار وتزداد حدتها أيضًا.





حالة الطقس الآن

وقالت، عبر صفحتها بفيس بوك، إن السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا لتكون ذروة الحالة اليوم الجمعة. وأوضحت، كما تزداد شدة سقوط الأمطار على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس تصل الى حد السيول تبعا للطبيعة الجغرافية هناك.

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