اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الوزارة، عن ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الدين فطرة ربانية، وفهم صحيح الدين والعمل به صمام أمان للأمم والشعوب، مؤكدا أن التطرف يسارا كالتطرف يمينا والانحلال القيمى والأخلاقى مدمر للأوطان كالتطرف والتشدد سواء بسواء. فمنهجنا وسط وشريعتنا وسط وحياتنا وسط وواجبنا هو التمسك بهذه الوسطية فى سائر جوانب حياتنا.

وأوضح وزير الأوقاف فى تصريحات له، أن التطرف تطرف على أية حال، حادا كان أو مضادا، غلوا كان أو تفريطا، فهو الذهاب إلى الطرف بعيدا عن الوسط، وقد قال الإمام الأوزاعى (رحمه الله): ما أمر الله (عز وجل) فى الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى جهتين لا يبال أيهما أصاب الإفراط أو التفريط، الغلو أو التقصير، مشددا على أن ديننا السمح الحنيف قائم على الوسطية والاعتدال فى أسمى معانيهما، فى كل شيء حتى مجال العبادات، فلما رأى نبينا (صلى الله عليه وسلم) حبلا مشدودا فى المسجد بين ساريتين أى عمودين من أعمدة المسجد سأل (صلى الله عليه وسلم): (ما هذا؟ ) قالوا: حبل لزينب تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكت به قال: ( حلوه ) ثم قال: "ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد "، ولما رأى (صلى الله عليه وسلم) سيدنا سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) يتوضأ فيسرف فى استخدام الماء فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ " قال: أفى الوضوء سرف؟ قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار".