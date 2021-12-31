جدة - نرمين السيد - وأعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، مساء الخميس، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية. وأشار المحافظ إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، علاوة على استمرار التواصل مع الأرصاد وغرف العمليات الفرعية لمتابعة الظروف الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار خفيفة بشمال سيناء وموجة برد شديدة.. ورفع درجة التأهب فى جميع المرافق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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