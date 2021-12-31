الأوقاف تحذر من تجاوزالـ10 دقائق فى خطبة الجمعة بسبب ظروف الطقس

جدة - نرمين السيد -
وشددت على أن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مع التأكيد على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك .
وقالت الوزارة، فى بيان سابق، لها، إن المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة و صعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة ، فديننا قائم على اليسر ، لا عسر فيه ولا تكلف.
موضوع خطبة الجمعة اليوم
واختتمت بالتأكيد على التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بعملهم ، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.
وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم، هو "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".
وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير.
وأعربت الوزارة، عن ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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