بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.





سقوط أمطار اليوم وتوقعت أن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث (80:60:% تقريبا) على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية- الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعلية - السويس - الفيوم - بنى سويف - المنيا )على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس ( الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير ). أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 16 11 الاسكندرية 16 12 وادى النطرون 16 10 طنطا 16 10 شبين الكوم 16 11 دمنهور 16 11 بلطيم 16 12 مطروح 15 11 السلوم 15 11 سيوة 16 12 بورسعيد 17 12 دمياط 17 12 الزقازيق 17 11 المنصورة 16 10 الاسماعيلية 18 13 السويس 18 11 العريش 17 11 رفح 17 10 رأس سدر 18 11 نخل 17 05 نويبع 20 15 طابا 18 10 كاترين 13 03 الطور 22 11 شرم الشيخ 23 13 الغردقة 22 10 مرسى علم 22 14 الفيوم 18 10 بنى سويف 18 09 المنيا 17 08 أسيوط 18 08 سوهاج 19 09 قنا 21 09 الأقصر 22 09 أسوان 23 10 ادفو 23 10 أبوسمبل 22 09 الوادى الجديد 22 05 شلاتين 24 15 ابو رماد 23 15 حلايب 22 15 رأس حدربة 21 14

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