موجز دوت الخليج: الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم.. ولاعبا الأهلى يفضلان الرحيل

جدة - نرمين السيد - وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مجددا، من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت أن معظم أنحاء البلاد شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة نتيجة لتكون منخفض جوى على سطح البحر المتوسط؛ وخلال الساعات القادمة تزداد فرص سقوط الأمطار وتزداد حدتها أيضًا. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: بورصة نيويورك.. سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض بيان من «البحوث الفلكية» بشأن هلال شهر جمادى الآخرة الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم: ذروة حالة عدم الاستقرار خلال ساعات أمطار خفيفة بشمال سيناء وموجة برد شديدة.. ورفع درجة التأهب فى جميع المرافق الأوقاف تحذر من تجاوزالـ10 دقائق فى خطبة الجمعة بسبب ظروف الطقس بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم بالمحافظات مكالمة 50 دقيقة.. البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن خلال محادثته بوتين أمريكا فى المقدمة.. تعرف على آخر إحصائيات كورونا فى العالم مكالمة بايدن وبوتين حول أوكرانيا.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل فيينا: استثناء احتفالات رأس السنة من إجراءات الإغلاق العام بسبب كورونا كندا تمنع التجول الليلى فى ليلة رأس السنة لمواجهة أوميكرون شوبير: هذان اللاعبان يرغبان فى الرحيل عن الأهلى (فيديو) مؤمن زكريا: زى النهاردة من 6 سنين رجعت بيتى مرة تانية عصام عبد الفتاح: إحنا سلقنا الفار.. وبعض الحكام يخافون من الأندية (فيديو) بورتو يسعد جماهيره بثانى فوز على بنفيكا خلال أسبوع الزياتى: كيروش كان مفروض يضم طارق حامد لكن واضح إن فيه بينهم مشاكل أنغام تكشف عن سبب واحد لاعتزال الغناء (فيديو) عاصى الحلانى: غنائى بمصر كان نقطة تحول.. وهذ ما طلبه منى الراحل فريد شوقى تأجيل حفل رأس السنة لـ ويجز إلى هذا الموعد بسبب الطقس السيئ يظهر على الجلد.. عارض جديد يدل على الإصابة بـ أوميكرون

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