الصحف تبرز تأكيد رئيس الوزراء أن أنظمة الرى الحديثة ترشد الاستهلاك

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى، خاصة فيما يتعلق بتحديث أنظمة الرى للأراضى الزراعية، وتبطين الترع والمصارف المائية، بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتحسين نوعية المياه، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة جهود التحول للرى الحديث، وكذا ملف تبطين الترع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة الرى الحديث، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حصر وتدقيق نحو 525 ألف فدان من خلال تطبيقات إلكترونية وأنظمة حديثة، تم تحويلها بالجهود الذاتية للفلاحين، من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وذلك من أصل 800 ألف فدان، تم الانتهاء من تحويلها بالجهود الذاتية للمزارعين لنظام الرى الحديث خلال هذا العام، وجار الانتهاء من تدقيقها حاليا.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، شهد للعام الرابع على التوالى، تنظيم مسابقة بين الفلاحين الذين يقومون بالتحويل للرى الحديث وتم تكريمهم، لافتا إلى أن بعض الفلاحين أصبح لديهم خبرة كبيرة فى هذا الملف، بل إن أحد الفلاحين قام بتأسيس شركة تساعد الفلاحين فى التحويل للرى الحديث، نظرا لأهمية التحويل، والفوائد العديدة التى تعود على الفلاح، وعلى الدولة.

كما أكد الوزير القيام بعقد لقاءات شعبية بالمحافظات بصورة دورية، يتبادل خلالها الفلاحون تجاربهم الناجحة فى التحويل لنظام الرى الحديث، والفوائد التى عادت عليهم، والتى تمثلت فى زيادة المحصول، وتقليل الاعتمادية على السماد، مشيرا إلى أن جهود التوعية كان لها أثر واسع فى إقبال الفلاحين على التحويل نحو أنظمة الرى الحديث.

كما تطرق وزير الموارد المائية والرى إلى موقف تبطين الترع والمصارف، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين نحو 3700 كم، من الترع المتعبة، بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع، والحفاظ على الموارد المائية، وكذا تحسين جودة المياه، بالإضافة إلى الفوائد البيئية العديدة من هذا المشروع.

كما استعرض الوزير موقف إزالة التعديات على المجارى المائية، وفرعى رشيد ودمياط بنهر النيل، وجهود التنسيق الذى يتم مع المحافظين، ومسئولى وزارة الداخلية، بهدف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، وعلى المجارى المائية.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل، خلال العام الجديد، على تعزيز التنمية الصناعية، وخلق فرص العمل أمام الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية، وترشيد الاستيراد من الخارج.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيجرى إنشاء ثلاثة آلاف مصنع باستثمارات 18 مليار جنيه، من أجل زيادة معدل النمو الصناعى عام 2022 إلى 10.7% مقابل 6.3% حاليا.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، موضحة أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يستهدف دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد القومى.

من جانبها، تستعد وزارة المالية لإطلاق حوار مجتمعى حول الموازنة الجديدة والمستهدفات المالية، بما يضمن مشاركة مختلف الجهات والقطاعات فى إعداد الموازنة، لتكون معبرة عن تطلعات المواطنين وتلبى رغباتهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد، وانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى تعتمد على أسس اقتصادية ومالية قوية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وتواصل الوزارة خلال العام الجديد خططها لخفض تكلفة الدين العام، كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها.

وتستعد مصر للانضمام رسميا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة مع بداية العام، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمتين لهذا المؤشر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، وتكون نسبتها فى المؤشر 1.85%، بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

ومن أهم مستهدفات العام الجديد، تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى، ورفع مساهماته إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادى خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وبما يتسق مع تعاظم جهود الحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ وتوفر المزيد من فرص العمل، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد القومى.

ويؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار، موضحا أنه تم تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال القانون الجديد.

كما يشهد العام الجديد إقرار وزارة المالية حزما تحفيزية لتوطين الصناعات الإستراتيجية، لتعظيم القدرة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ملامح خطة العام المالى 2021-2022، التى تشمل استثمارات كلية بـ1.25 تريليون جنيه، مع معدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.4%، وتوقعات بوصول الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تنظيم وزارة الداخلية «جولة» تفقدية «بمجمع بدر» الذى يضم «الإصلاح والتأهيل ـ بـدر» التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، حيث قالت الداخلية: إنه تم تشييده وفقا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.

وذكـرت الوزارة أن الجولة تمت بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

وأوضحت الوزارة أن الجولة شملت المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تعميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وأضافت أن المركز يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح والتركيز على تأهيلهم مهنيا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض.

وتابعت الوزارة أن المركز يضم مركزا طبيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المـرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجـراءات الاحترازية على الزائرين وفقا للإجـراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجـراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارة.

ولفتت إلى أن الحضور تفقدوا مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشاؤه «لتحقيق أقصى درجات التأمين» ويضم أربع قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريا» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكافة حقوقه وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ونوهت الوزارة بأنه من المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، وأنه يشار إلى أنه يجرى حاليا الإخلاء الفعلى لاثنى عشر سجنا عموميا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.

وقالت الوزارة: بناء على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء، فسوف تبدأ المرحلة الثانية فى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

وأكدت أن ذلك يأتى فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

كما يأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالا للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن التوسع فى التطعيم، والجهود التى بذلتها الدولة فى الفترة الأخيرة، لتوفير اللقاحات المختلفة لـ«كورونا»، أسهم فى خفض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعيا المواطنين إلى سرعة تلقى اللقاح، فى ضوء التيسيرات التى توفرها وزارة الصحة والسكان والتوسع فى مراكز التطعيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس، الذى استعرض فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذى للتطعيم، منوها بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة أولى، فيما بلغ إجمالى الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة التى تم التطعيم بها حتى الآن 55.662.624 جرعة، مشيرا إلى أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

وفى سياق متصل، كشف تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية عن أن العالم سجل مستويات قياسية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة فى اليوم بين 22 و28 ديسمبر.

وتستند هذه الأرقام، وهى الأعلى منذ بدء تفشى الوباء فى نهاية 2019، إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية فى كل بلد، وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التى لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص فى عدد كبير من الدول.

ومع تسجيل 6.5 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الماضية، ينتشر الفيروس حاليا بسرعة غير مسبوقة تفوق بكثير أعلى نسبة تفشى سابقة، سجلت بين 23 و29 أبريل وبلغت 819 ألف إصابة يومية، وبذلك يكون عدد الإصابات الذى يتزايد على مستوى العالم منذ منتصف أكتوبر، ارتفع بنسبة 37% خلال الأيام السبعة الماضية بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون عالى الخطورة، وأن «الزيادة السريعة مرتبطة على الأرجح بالتزامن بين تراجع المناعة وزيادة قدرة أوميكرون على التفشي»، لافتة إلى مخاطر «مرتفعة جدا» ناجمة عن هذه السلالة شديدة العدوى.