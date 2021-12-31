منع العشوائيات.. تصريحات مهمة لمحافظ كفر الشيخ عن مخططات العمران

جاء ذلك خلال اعتماد محافظ كفر الشيخ اليوم الجمعة تحديث المخططات التفصيلية لـ 13 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "قلين، الحامول، كفرالشيخ، مطوبس، سيدى سالم".
وأوضح المحافظ وفقا لبيان صدر اليوم أن القرى التى تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها، هى قرى المنشآة الكبرى، وصروة، التابعة لمركز ومدينة قلين، وقرى كوم الحجر، والزعفران، والابعادية، والبنا، التابعة لمركز ومدينة الحامول، وقرى حليس، والحمراء، التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وقرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وقرى المشارقة، وأبو عليوه، والهندسة، ومنشأة على، التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم.
وأكد المحافظ، أن تحديث المخططات التفصيلية يأتى فى أحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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