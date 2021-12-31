البسوا تقيل.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين خلال النزول فى الصباح، أو بعد المغرب، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، مع الاحتفال برأس السنة نظرا لبرودة الجو، إذ تكون درجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 11 درجة.





وأوضحت الأرصاد الجوية فى بيان اليوم أن البلاد تشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، وسقوط أمطارا بمعظم المحافظات.

طقس الجمعة.. أمطار متوسطة وغزيرة قد تصل إلى حد السيول فى 18 محافظة

وقالت الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة هو ذورة حالة عد استقرار الطقس وسط انخفاض لدرجات الحرارة وسقوط أمطار على فترات متقطعة على مدار اليوم، مشيرة إلى أن المناطق المعنية بسقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة هى الوجه البحرى والبحر الأحمر ومدن القناة والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وكذلك شمال الصعيد.

وشهدت 6 محافظات اليوم، سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة وهى الإسكندرية والبحيرة والقليوبية ومطروح وكفر الشيخ والفيوم.

الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم: ذروة حالة عدم الاستقرار خلال ساعات

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس اليوم شديد البرودة على كل أنحاء مصر خلال الليل، ويصل إلى درجة الصقيع فى وسط سيناء.

ويشهد الطقس فى البلاد خلال هذه الأيام سقوط أمطار رعدية متوسطة على الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.