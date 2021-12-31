عاجل- إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة لليوم الثانى على التوالى لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيىء التى تتعرض لها البلاد، والتى تسببت فى ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.





وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية. وناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول.

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