الرى: الانتهاء من تحويل 800 ألف فدان للرى الحديث

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط؛ لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، واستعراض موقف تطبيق المتابعة الذى قام مهندسى الوزارة بإنشائه لمتابعة وحصر زمامات الأراضى الزراعية التى تحولت لاستخدام نظم الرى الحديث.





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأنه تم تحويل 800 ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الرى الحديث من خلال المزارعين أنفسهم، نتيجة لأعمال التوعية التى قامت بها أجهزة الوزارة فى مختلف المحافظات لتعريف المزارعين بالفوائد المتعددة لهذا التحول، وما رصده الفلاحين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الرى بالغمر للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30-40% وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض تطبيق متابعة الرى الحديث والذى أوضح أن إجمالى مساحة الأراضى التى تم توقيعها من خلال التطبيق والتى تم التحول فيها لاستخدام نظم الرى الحديث تقدر بحوالى 530 ألف فدان حتى تاريخه، باستخدام نظم رى حديث متنوعة (الرش – التنقيط – المحورى) موزعة على محافظات (كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – الدقهلية – دمياط– الشرقية– القليوبية – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس - شمال سيناء – الجيزة - الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - قنا – أسوان).

ويُتيح هذا التطبيق استعراض كافة بيانات الأراضى الزراعية المحولة للرى الحديث من حيث (المحافظة – الإدارة المركزية – الإدارة العامة – الهندسة – الترعة – الزمام – نوع الأرض – تاريخ التحول – نوع نظام الرى الحديث المستخدم – مصدر الرى – طريقة الزراعة – نوع المحاصيل – حالة الصرف).

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الاستمرار فى تطوير هذا التطبيق الهام وغيره من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار المجهودات المبذولة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، فقد تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات المختلفة للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى والقيادات المحلية والتنفيذية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة خلال 3 سنوات.